Самолёт с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атаки БПЛА

Самолет, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, с российскими пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Таллине. Об этом пишет эстонская газета Postimees.

Как пояснила Маргот Хольтс, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Таллинского аэропорта, причиной изменения маршрута самолёта стало временное закрытие аэропорта Пулково, которое не позволило ему совершить посадку. Газета добавляет, что рейс египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине в 05:33 и покинул его в 11:08, при этом пассажиры и экипаж оставались на борту.