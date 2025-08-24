Мессенджер MAX
24 августа, 14:29

Самолёт с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атаки БПЛА

Postimees: Самолёт рейса в Петербург с россиянам сел в Таллине из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Самолет, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, с российскими пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Таллине. Об этом пишет эстонская газета Postimees.

Как пояснила Маргот Хольтс, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Таллинского аэропорта, причиной изменения маршрута самолёта стало временное закрытие аэропорта Пулково, которое не позволило ему совершить посадку. Газета добавляет, что рейс египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине в 05:33 и покинул его в 11:08, при этом пассажиры и экипаж оставались на борту.

Появились кадры из переполненного людьми Пулково, где отменили более 100 рейсов
Накануне вечером и в ночь на 24 августа аэропорт Пулково столкнулся с серьёзными перебоями в работе из-за атак украинских БПЛА. В результате этих ограничений, длившихся около 20 часов, было отменено 90 рейсов, более 80 самолётов задержались более чем на два часа, а свыше 40 рейсов были перенаправлены на другие аэродромы.

