24 августа, 14:43

«Водить за нос не намерены»: Вэнс оценил подходы России и США к переговорам по Украине

Вэнс: США ведут переговоры честно, РФ проявляет гибкость в вопросах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров по Украине Россия демонстрирует адаптивность и дипломатическую гибкость в принятии решений. Он также заверил в интервью NBC News, что Белый дом не намерен обманывать или «водить за нос» Москву.

«Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту Трампу. На самом деле, впервые за три с половиной года они проявили гибкость в своих основных требованиях», — отметил он.

При этом, по словам Вэнса, Соединённые Штаты ведут переговорный процесс честно и ответственно, инициируя контакты как с русскими, так так и с украинцами, чтобы положить конец конфликту.

Ранее Вашингтон ознакомился с требованиями России и Украины на текущих переговорах. Обработка сведений ведётся, но пока не завершена. Ключевым для Киева является вопрос гарантий безопасности и предотвращения будущих вторжений. Россия же добивается признания территорий, которые она по большей части уже контролирует.

