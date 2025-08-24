«Водить за нос не намерены»: Вэнс оценил подходы России и США к переговорам по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров по Украине Россия демонстрирует адаптивность и дипломатическую гибкость в принятии решений. Он также заверил в интервью NBC News, что Белый дом не намерен обманывать или «водить за нос» Москву.
«Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту Трампу. На самом деле, впервые за три с половиной года они проявили гибкость в своих основных требованиях», — отметил он.
При этом, по словам Вэнса, Соединённые Штаты ведут переговорный процесс честно и ответственно, инициируя контакты как с русскими, так так и с украинцами, чтобы положить конец конфликту.
Ранее Вашингтон ознакомился с требованиями России и Украины на текущих переговорах. Обработка сведений ведётся, но пока не завершена. Ключевым для Киева является вопрос гарантий безопасности и предотвращения будущих вторжений. Россия же добивается признания территорий, которые она по большей части уже контролирует.