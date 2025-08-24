«Я ещё не верю»: Боец ВС России вернулся домой спустя три года украинского плена

«Я ещё не понял, как я себя чувствую, потому что три года был в плену, я не понимаю. Я не верю до сих пор, что это случилось. Потому что я был осуждён, а осужденным оттуда выскочить, ну это прям вообще... До мобилизации в последнее время я работал электриком», — рассказал боец.