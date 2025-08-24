«Я ещё не верю»: Боец ВС России вернулся домой спустя три года украинского плена
Освобождённый боец ВС РФ рассказал об эмоциях после трёхлетнего плена
Вернувшийся после трёхлетнего плена боец ВС России поделился эмоциями. Он отметил, что ещё не осознал случившееся, и не верит, что наконец-то сможет увидеть жену и дочку, сообщает RT.
Освобождённый из плена ВСУ российский боец поделился эмоциями. Видео © Telegram/ RT на русском
«Я ещё не понял, как я себя чувствую, потому что три года был в плену, я не понимаю. Я не верю до сих пор, что это случилось. Потому что я был осуждён, а осужденным оттуда выскочить, ну это прям вообще... До мобилизации в последнее время я работал электриком», — рассказал боец.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.
Обложка © Telegram/ RT на русском