Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 15:24

«Эмоции неописуемые»: Вернувшиеся из плена российские военные поделились своими чувствами

Освобождённые из плена российские военные поделились первыми эмоциями

Освобождённые из украинского плена российские военные поделились своими эмоциями и чувствами. Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены вернувшиеся бойцы.

Российские военные поделились эмоциями после возвращения из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома», — сказал военный.

Кроме того, на опубликованных видеозаписях видно, как освобождённые военнослужащие звонят своим близким, чтобы сообщить о возвращении домой. По информации Минобороны, все военные уже прибыли в Белоруссию и получили необходимую помощь.

Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена
Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена

Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar