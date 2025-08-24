«Эмоции неописуемые»: Вернувшиеся из плена российские военные поделились своими чувствами
Освобождённые из плена российские военные поделились первыми эмоциями
Освобождённые из украинского плена российские военные поделились своими эмоциями и чувствами. Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены вернувшиеся бойцы.
Российские военные поделились эмоциями после возвращения из плена. Видео © Telegram / Минобороны России
«Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома», — сказал военный.
Кроме того, на опубликованных видеозаписях видно, как освобождённые военнослужащие звонят своим близким, чтобы сообщить о возвращении домой. По информации Минобороны, все военные уже прибыли в Белоруссию и получили необходимую помощь.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.
Обложка © Telegram / Минобороны России