Умер режиссёр Валерий Усков, снявший «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»

Умер режиссёр Валерий Усков, снявший «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Ему было 92 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почёта», «Ордена Почёта», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени), режиссёра игрового кино Валерия Ивановича Ускова», — говорится в сообщении.

Усков родился в 1933 году в Екатеринбурге. С 1964 года работал режиссёром на «Мосфильме». В творческом тандеме с Владимиром Краснопольским он создал известные киноленты и сериалы, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Стюардесса».