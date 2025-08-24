Мессенджер MAX
24 августа, 16:26

Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине в течение полугода

Обложка © ТАСС / АР

США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, но рассчитывают достичь мирного урегулирования в течение ближайших трёх-шести месяцев. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.

«Не думаю, что это произойдёт в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперёд», — сказал Вэнс.

Кроме того, Вэнс заявил, что Вашингтон по-прежнему исключает отправку собственных войск в зону военного столкновения на территории Украины. Однако США намерены сыграть роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

Полина Никифорова
