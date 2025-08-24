Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине в течение полугода

США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, но рассчитывают достичь мирного урегулирования в течение ближайших трёх-шести месяцев. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.

«Не думаю, что это произойдёт в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперёд», — сказал Вэнс.