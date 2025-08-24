Вэнс оценил вероятность отправки американских войск на Украину

«Президент высказался крайне ясно, что войск США на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», — подчеркнул представитель Белого дома в интервью телеканалу NBC News.