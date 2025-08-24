Экс-глава МИД Украины рассказал, какую «ядовитую пилюлю» надо принять Зеленскому
Киеву придётся «проглотить пилюлю» в виде отступления из Донбасса, заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью The New York Times. Он уточнил, что это необходимо для заключения мирного соглашения.
«Это ядовитая пилюля. Украине придется её проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит», — заявил Пристайко.
Однако Верховная рада придерживается единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины. Как уточнил спикер парламента Руслан Стефанчук, разнообразие политических позиций не противоречит принципам демократии, и Незалежная даже в условиях военного времени продолжает демонстрировать приверженность этим ценностям.