24 августа, 16:28

Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киеву ради мира придётся отступить из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Киеву придётся «проглотить пилюлю» в виде отступления из Донбасса, заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью The New York Times. Он уточнил, что это необходимо для заключения мирного соглашения.

«Это ядовитая пилюля. Украине придется её проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит», — заявил Пристайко.

Однако Верховная рада придерживается единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины. Как уточнил спикер парламента Руслан Стефанчук, разнообразие политических позиций не противоречит принципам демократии, и Незалежная даже в условиях военного времени продолжает демонстрировать приверженность этим ценностям.

Полина Никифорова
