Экс-глава МИД Украины рассказал, какую «ядовитую пилюлю» надо принять Зеленскому

Киеву придётся «проглотить пилюлю» в виде отступления из Донбасса, заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью The New York Times. Он уточнил, что это необходимо для заключения мирного соглашения.

«Это ядовитая пилюля. Украине придется её проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит», — заявил Пристайко.