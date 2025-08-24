Мессенджер MAX
24 августа, 17:21

Алиев поздравил Украину с Днём независимости и заявил о поддержке её суверенитета

Обложка © ТАСС / АР, © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления Украине по случаю Дня независимости, подтвердив при этом приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

«Похвально, что в вопросах территориальной целостности и суверенитета наши страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в телеграмме.

Алиев заверил, что Азербайджан и впредь будет предоставлять Киеву всю необходимую гуманитарную поддержку. Он также высказал убеждение в дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений между странами.

Ранее Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке цветов ОУН-УПА*. Он призвал благодарить тех, кто участвует в боевых действиях, заявив, что ради этого стоит жить и продолжать «стоять».

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Наталья Демьянова
