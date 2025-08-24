Мессенджер MAX
24 августа, 17:27

BMW на блатных номерах и микроавтобус столкнулись в центре Москвы, есть пострадавшие

SHOT: BMW и микроавтобус столкнулись в центре Москвы, пострадали шесть человек

Автомобиль BMW с блатными номерами и микроавтобус столкнулись в центре Москвы. Предварительно, шесть человек получили травмы, сообщает SHOT.

Кадры с места ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT

ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья: трое детей, две женщины и водитель. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. В результате аварии одна из женщин получила серьёзные травмы, в том числе перелом рёбер. Остальные пассажиры проходят медицинский осмотр.

На месте работают спасатели и медики. Причины столкновения выясняются.

Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом

Ранее в Нижегородской области один человек погиб в ДТП с грузовиком. Двое, в том числе ребёнок, получили травмы. В результате происшествия произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозил грузовик.

Обложка © SHOT

