BMW на блатных номерах и микроавтобус столкнулись в центре Москвы, есть пострадавшие

Автомобиль BMW с блатными номерами и микроавтобус столкнулись в центре Москвы. Предварительно, шесть человек получили травмы, сообщает SHOT.



Кадры с места ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT

ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья: трое детей, две женщины и водитель. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. В результате аварии одна из женщин получила серьёзные травмы, в том числе перелом рёбер. Остальные пассажиры проходят медицинский осмотр.

На месте работают спасатели и медики. Причины столкновения выясняются.