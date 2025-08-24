Отказ от членства в НАТО станет для Украины самым надёжным гарантом безопасности, считает турецкое издание Cumhuriye. Кроме того, присутствие европейских военных может привести к негативным последствиям. В публикации отмечается, что Незалежная рассматривается как буферная зона, а лидеры ЕС считают украинскую армию первой линией обороны Европы.

«Самая надёжная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — указывает издание.