Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 17:51

Турция обратилась к Зеленскому с настоятельным призывом

Cumhuriye: Киеву надо отказаться от отправки европейских военных на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Отказ от членства в НАТО станет для Украины самым надёжным гарантом безопасности, считает турецкое издание Cumhuriye. Кроме того, присутствие европейских военных может привести к негативным последствиям. В публикации отмечается, что Незалежная рассматривается как буферная зона, а лидеры ЕС считают украинскую армию первой линией обороны Европы.

«Самая надёжная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — указывает издание.

В НАТО назвали стоимость поставленного за год Украине оружия
В НАТО назвали стоимость поставленного за год Украине оружия

Однако членство в НАТО является для Владимира Зеленского весомым гарантом безопасности. При этом экс-комик готов рассмотреть возможность территориальных уступок на Донбассе в обмен на всеобъемлющие гарантии безопасности со стороны США и их союзников, которые стали бы стратегической альтернативой членству в альянсе.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar