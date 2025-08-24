Мессенджер MAX
24 августа, 18:00

Самолёт с освобождёнными из плена бойцами сел в Подмосковье

Обложка © Telegram / Минобороны России

Самолёт с российскими военнослужащими, освобождёнными из плена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первоначально военнослужащих направили в Белоруссию для оказания экстренной психологической и медицинской помощи. Затем они будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения полного курса лечения и реабилитации. Содействие в их возвращении было обеспечено гуманитарным посредничеством ОАЭ.
«Эмоции неописуемые»: Вернувшиеся из плена российские военные поделились своими чувствами
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

Наталья Демьянова
