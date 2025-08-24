В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранцы
Туристы из Саудовской Аравии пострадали в результате жёсткого ДТП в центре Москвы
Туристы из Саудовской Аравии пострадали в результате жёсткого ДТП с BMW в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места жёсткого ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT
На опубликованных кадрах — первые минуты после ДТП. На фоне слышны детские крики и плач. Свидетели самостоятельно извлекали пострадавших из опрокинувшегося микроавтобуса. В больницу доставлены пять человек: двое детей в возрасте 7-8 лет, две женщины и один мужчина.
По данным телеграм-канала, владельцами BMW на блатных номерах является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулём, пока неизвестно.
Напомним, ранее Life.ru писал, что на Фрунзенской набережной столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. От мощного удара последний перевернулся. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Обложка © SHOT