Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 18:12

В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранцы

Туристы из Саудовской Аравии пострадали в результате жёсткого ДТП в центре Москвы

Туристы из Саудовской Аравии пострадали в результате жёсткого ДТП с BMW в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места жёсткого ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT

На опубликованных кадрах — первые минуты после ДТП. На фоне слышны детские крики и плач. Свидетели самостоятельно извлекали пострадавших из опрокинувшегося микроавтобуса. В больницу доставлены пять человек: двое детей в возрасте 7-8 лет, две женщины и один мужчина.

По данным телеграм-канала, владельцами BMW на блатных номерах является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулём, пока неизвестно.

Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом

Напомним, ранее Life.ru писал, что на Фрунзенской набережной столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. От мощного удара последний перевернулся. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar