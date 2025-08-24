В Минске состоялась церемония прощания с артистом Ярославом Евдокимовым

В Минске состоялась церемония прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Ярославом Евдокимовым, известным широкой публике благодаря таким хитам, как «Фантазёр» и «Колодец». Об этом сообщает белорусский информационный портал Onliner.

Церемония прощания прошла в одном из ритуальных залов столицы Белоруссии, где в память об артисте звучали его песни. Похоронили Ярослава Евдокимова в почётном секторе кладбища «Лесное».

Ярослав Евдокимов скончался 22 августа в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак лёгких. Как отмечают знакомые, артист старался сохранять активный образ жизни, планировал новые записи и гастроли, однако не отказывался от курения. Онкологическое заболевание было диагностировано у Евдокимова полтора года назад. Ольга Молчанова, подруга артиста и создатель программы «Шире круг», рассказывала, что Евдокимов сожалел о своем решении согласиться на операцию по удалению части лёгкого.