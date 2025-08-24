В Полтаве зафиксированы случаи жестокого обращения с мобилизованными в Вооружённые силы Украины гражданами. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, в Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка мобилизованных украинцев приковывают наручниками к трубам и содержат в условиях, сравнимых с содержанием животных в вольерах.

Подобное обращение приводит к тому, что значительная часть мобилизованных в первый же день пребывания на передовой дезертирует. Укомплектованность бригад Вооружённых сил Украины личным составом в настоящее время не превышает 40%.