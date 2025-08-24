Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 20:01

Мобилизованных в Полтаве украинцев держат в вольерах, как животных

РИАН: В Полтаве мобилизованных приковывают к трубам и держат в вольерах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Полтаве зафиксированы случаи жестокого обращения с мобилизованными в Вооружённые силы Украины гражданами. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, в Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка мобилизованных украинцев приковывают наручниками к трубам и содержат в условиях, сравнимых с содержанием животных в вольерах.

Подобное обращение приводит к тому, что значительная часть мобилизованных в первый же день пребывания на передовой дезертирует. Укомплектованность бригад Вооружённых сил Украины личным составом в настоящее время не превышает 40%.

«‎Ты чё тикаешь?» Полиция скрутила одессита после ДТП и сдала в ТЦК, сломав ключицу
«‎Ты чё тикаешь?» Полиция скрутила одессита после ДТП и сдала в ТЦК, сломав ключицу

Ранее сообщалось о жестоких действиях сотрудников ТЦК в Ужгороде Закарпатской области. Там украинские военкомы издевались над инвалидом, который ранее служил в ВСУ. Сотрудник полиции Иван Белецкий помог пострадавшему обнародовать издевательства работников военкомата над ним, однако лишился из-за этого работы.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar