Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с представителем офиса омбудсмена Украины. Стороны передали друг другу письма от пленных для родственников. Об этом омбудсмен сообщила в социальных сетях.

«При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — уточнила Москалькова.

По её словам, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования посылок для них. Также стороны обменялись письмами от пленных для своих родственников.