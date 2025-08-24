Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных
Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с представителем офиса омбудсмена Украины. Стороны передали друг другу письма от пленных для родственников. Об этом омбудсмен сообщила в социальных сетях.
«При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — уточнила Москалькова.
По её словам, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования посылок для них. Также стороны обменялись письмами от пленных для своих родственников.
Ранее Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались киевским режимом в городе Сумы с февраля этого года. По словам омбудсмена, среди удерживаемых на Украине россиян есть тяжелобольные с ранениями.