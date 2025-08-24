Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 20:46

Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами от пленных для родных

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с представителем офиса омбудсмена Украины. Стороны передали друг другу письма от пленных для родственников. Об этом омбудсмен сообщила в социальных сетях.

«При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — уточнила Москалькова.

По её словам, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимного воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования посылок для них. Также стороны обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Ранее Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались киевским режимом в городе Сумы с февраля этого года. По словам омбудсмена, среди удерживаемых на Украине россиян есть тяжелобольные с ранениями.

