24 августа, 21:09

Лукашенко готов опубликовать медзаключение, чтобы опровергнуть слухи

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обнародовать результаты своего медицинского обследования, чтобы развеять слухи о состоянии здоровья. Фрагмент беседы главы государства с журналистами опубликовал телеканал «Беларусь1».

Лукашенко отметил, что в Сети появляются сообщения о его болезни и о том, что он якобы «умирает». По словам президента, об этом уже осведомлены некоторые спецслужбы, в том числе союзные, которые интересуются его состоянием.

«Недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Всё просветили», — сказал Лукашенко, добавив, что не против публикации этих исследований.

Ранее Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины и пожелал стране найти свой путь развития и ответить на современные вызовы. Он подчеркнул, что Белоруссия остаётся открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу.

Тимур Хингеев
