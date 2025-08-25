Лукашенко готов опубликовать медзаключение, чтобы опровергнуть слухи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обнародовать результаты своего медицинского обследования, чтобы развеять слухи о состоянии здоровья. Фрагмент беседы главы государства с журналистами опубликовал телеканал «Беларусь1».

Лукашенко отметил, что в Сети появляются сообщения о его болезни и о том, что он якобы «умирает». По словам президента, об этом уже осведомлены некоторые спецслужбы, в том числе союзные, которые интересуются его состоянием.

«Недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Всё просветили», — сказал Лукашенко, добавив, что не против публикации этих исследований.