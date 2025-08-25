Сработают в 99% случаев: Врач назвала три лайфхака, которые помогут быстро избавиться от икоты

Икота — это один из самых загадочных рефлексов организма, представляющий собой судорожное сокращение диафрагмы — мышцы, отделяющей грудную клетку от брюшной полости. Именно при резком сокращении диафрагмы возникает характерный звук. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru, как быстро избавиться от икоты.

«Защитный смысл этого рефлекса до сих пор остаётся неясным, в отличие от других рефлексов, имеющих понятное назначение. Чаще всего физиологическая икота — быстро проходящее явление, возникающее при переедании, употреблении газированных напитков или твёрдой сухой пищи, с трудом продвигающейся по пищеварительному тракту», — делится эксперт.

У младенцев икота может появляться при переохлаждении или стрессе. Существует также центральная икота, связанная с поражениями центральной нервной системы — опухолями мозга, травмами головного или шейного отдела спинного мозга. Икота может быть кратковременной, длительной (несколько часов) или упорной (несколько суток). Описаны случаи, когда приступы продолжались несколько лет, уточняет специалист.

Хотя икота не наносит серьёзного вреда организму, она может нервировать пациента, вызывать бессонницу и общее истощение при длительных приступах. Для борьбы с икотой можно попытаться переключить нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта, чтобы прервать судорожные сокращения диафрагмы. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Три эффективных способа: 1) Выпить стакан прохладной воды мелкими глотками; 2) Использовать метод Вальсальвы — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть с закрытыми дыхательными путями; 3) Проглотить чайную ложку сахарного песка без запивания (этот метод, согласно исследованиям, помогает в 19 случаях из 20).

«Если икота возникает часто без видимых причин и продолжается часами или сутками, необходимо обратиться к врачу для обследования и выявления возможных патологий пищеварительной или нервной системы», — заключает собеседница Life.ru.