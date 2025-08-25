Мессенджер MAX
24 августа, 22:16

Мединский заявил о мучительном торге за возвращение пленных курян

Владимир Мединский. Обложка © Life.ru

Помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о «мучительном торге» за жителей Курской области, которые остаются в украинском плену. Соответствующее сообщение Мединский опубликовал в Telegram-канале.

«Россия ведёт мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня ещё восемь. По разным данным, осталось ещё более 20 человек», — написал он.

Мединский обратил внимание на то, что украинские боевики похищали из Курской области в основном пенсионеров, называя это «эвакуацией из-под ударов». По словам помощника президента РФ, украинские власти обещали вернуть всех курян без условий и в кратчайшие сроки, однако не сделали этого.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что остающиеся на Украине 20 жителей Курской области находятся там фактически в положении заложников. Он напомнил, что в 2024 году, когда регион подвергался нападению, ВСУ под предлогом «помощи в эвакуации из-под обстрелов» вывезли на территорию Незалежной мирных жителей, преимущественно пожилых и пенсионеров. Теперь же, по его словам, этих людей не возвращают, а фактически «выменивают» небольшими партиями на тех, кто нужен Киеву.

