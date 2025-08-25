Мединский заявил о мучительном торге за возвращение пленных курян

Помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о «мучительном торге» за жителей Курской области, которые остаются в украинском плену. Соответствующее сообщение Мединский опубликовал в Telegram-канале.

«Россия ведёт мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня ещё восемь. По разным данным, осталось ещё более 20 человек», — написал он.

Мединский обратил внимание на то, что украинские боевики похищали из Курской области в основном пенсионеров, называя это «эвакуацией из-под ударов». По словам помощника президента РФ, украинские власти обещали вернуть всех курян без условий и в кратчайшие сроки, однако не сделали этого.