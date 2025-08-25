Мессенджер MAX
24 августа, 22:59

В Сети появилось видео с заплыва Босфор 2025, где пропал российский пловец

В Стамбуле развёрнуты поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который не вернулся с дистанции заплыва «Босфор 2025». В соревновании участвовали 2800 человек, отсутствие пловца заметили лишь через двенадцать часов после старта.

Заплыв через Босфор. Видео © YouTube / Son Gelişme

Николай прибыл в турецкую столицу 23 августа и разместился в отеле AKKA Suites Hotel. Старт заплыва состоялся 24 августа около 9 утра. Участники прыгали с судов и преодолевали дистанцию 6,5 километра. Будучи тренером по плаванию и кандидатом в мастера спорта, Свечников стартовал вместе с учениками с третьего судна. На финише его не нашли.

Напомним, во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал гражданин РФ, 30-летний Николай Свечников. В заплыве принимали участие около трёх тысяч человек, и все остальные участники благополучно добрались до финиша. В настоящее время местные власти проводят поисковые мероприятия.

BannerImage

Обложка © YouTube / Son Gelişme

Тимур Хингеев
