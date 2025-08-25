Мессенджер MAX
25 августа, 00:19

15-летний сын Дибровых отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси

15-летний сын Дибровых. Обложка © Telegram / ПОЛИНА ДИБРОВА

Пятнадцатилетний сын Дмитрия и Полины Дибровых Александр отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси. Как сообщила мать подростка в своём Telegram-канале, он сам того пожелал.

«Друзья, Саня впервые отправился один в путешествие. Он ждал этот день, едет на концерт в Тбилиси. Предпочёл такой вид отдыха. Мой любимый подросток. Встречает его моя близкая подруга и до конца лета у него объёмная программа», — написала Диброва.

Дмитрию и Полине Дибровым может выйти боком активность их адвокатов, считает эксперт
Дмитрию и Полине Дибровым может выйти боком активность их адвокатов, считает эксперт

Тем временем сама Полина Диброва наслаждается летним отдыхом в Турции вместе со своими детьми. Но наблюдательные подписчики обратили внимание, что на фотографиях присутствуют и дети Романа Товстика, нового партнёра молодой жены Дмитрия Диброва. Как заявила юрист Екатерина Гордон, дети Товстика находятся с Дибровой против воли их матери.

