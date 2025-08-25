15-летний сын Дибровых отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси

Пятнадцатилетний сын Дмитрия и Полины Дибровых Александр отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси. Как сообщила мать подростка в своём Telegram-канале, он сам того пожелал.

«Друзья, Саня впервые отправился один в путешествие. Он ждал этот день, едет на концерт в Тбилиси. Предпочёл такой вид отдыха. Мой любимый подросток. Встречает его моя близкая подруга и до конца лета у него объёмная программа», — написала Диброва.