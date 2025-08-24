«Это Товстики-младшие?»: Диброва отдыхает с детьми любовника, пока их мать борется за свои права

Полина Диброва наслаждается летним отдыхом в Турции вместе со своими детьми. Однако этот, на первый взгляд, безмятежный семейный отпуск омрачен скандальными слухами и серьезными юридическими обвинениями. Наблюдательные подписчики обратили внимание, что на фотографиях присутствуют дети Романа Товстика, нового партнёра молодой жены Дмитрия Диброва.

«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла — особенно для малышей. Сочетание цены, качества, сервиса. По мне, лучшее место — Кемер», — написала Диброва.

Диброва с детьми улетела в Турцию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

В комментариях к публикациям пользователи задают прямые вопросы: «Это Товстики-младшие с вами?», «Из двух семей получилась одна дружная», иронично подметили фанаты внешнюю гармоничность сложившейся компании.

Однако идиллическая картина отдыха приобретает серьёзный юридический контекст благодаря заявлению адвоката Екатерины Гордон, представляющей интересы Елены Товстик — законной супруги Романа Товстика. По словам юриста, двое младших детей Товстика находятся с Дибровой против воли их матери, которая фактически лишена возможности общения с ними.