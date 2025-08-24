Дмитрию и Полине Дибровым может выйти боком активность их адвокатов, считает эксперт

«Иногда публичная позиция может быть частью стратегии, направленной на формирование определённого нарратива или оказание психологического давления на оппонента. Ярким примером служит недавнее дело Дибровых, где активность представителей в медиа была зашкаливающей», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.ru» .

Она подчеркнула, что подобная тактика представляет собой рискованный инструмент, способный привести к разглашению конфиденциальной информации и нарушению адвокатской тайны, а чрезмерная публичная активность юристов может превратить их из защитников в медийных спойлеров, что в конечном итоге навредит интересам доверителя. По словам Шевцовой, истинная профессиональная защита должна строиться на крепкой доказательной базе и грамотной правовой позиции в суде, а не в телеэфире. Адвокат добавила, что любое взаимодействие с медиа должно быть предварительно согласовано с клиентом, который обязан осознавать все потенциальные риски такой стратегии.