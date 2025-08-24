Мессенджер MAX
24 августа, 13:01

Дмитрию и Полине Дибровым может выйти боком активность их адвокатов, считает эксперт

Юрист Шевцова: Медийность развода может навредить интересам Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Активная медийная стратегия защиты в громких судебных процессах может нанести серьёзный репутационный ущерб всем участникам разбирательства. Такое мнение высказала звездный адвокат Майя Шевцова, комментируя развод Дмитрия и Полины Дибровых.

«Иногда публичная позиция может быть частью стратегии, направленной на формирование определённого нарратива или оказание психологического давления на оппонента. Ярким примером служит недавнее дело Дибровых, где активность представителей в медиа была зашкаливающей», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

Она подчеркнула, что подобная тактика представляет собой рискованный инструмент, способный привести к разглашению конфиденциальной информации и нарушению адвокатской тайны, а чрезмерная публичная активность юристов может превратить их из защитников в медийных спойлеров, что в конечном итоге навредит интересам доверителя. По словам Шевцовой, истинная профессиональная защита должна строиться на крепкой доказательной базе и грамотной правовой позиции в суде, а не в телеэфире. Адвокат добавила, что любое взаимодействие с медиа должно быть предварительно согласовано с клиентом, который обязан осознавать все потенциальные риски такой стратегии.

Напомним, Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся. Процесс громко освещается прессой и привлекает внимание общественности. У пары трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья, все они младше 18 лет.

