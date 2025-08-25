Вооружённые силы Украины увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске
Мирошник: После встречи на Аляске ВСУ увеличили число атак в сутки с 300 до 400
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The White House
После российско-американского саммита на Аляске Киев усилил атаки по гражданским объектам России. Об этом газете «Известия» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, суточное количество ударов Вооружённых сил Украины возросло.
«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.
Дипломат уточнил, что 90% пострадавших — жертвы атак дронов. По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам.
Ранее появилось новое видео кулуарной беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. На кадрах видно, как президенты пожимают друг другу руки и не спешат расходиться после совместного выхода к прессе. Рядом с ними находился только переводчик российского лидера.