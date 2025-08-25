Вооружённые силы Украины увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске

После российско-американского саммита на Аляске Киев усилил атаки по гражданским объектам России. Об этом газете «Известия» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, суточное количество ударов Вооружённых сил Украины возросло.

«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.

Дипломат уточнил, что 90% пострадавших — жертвы атак дронов. По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам.