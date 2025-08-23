«Впали в панику!» Во Франции заметили острую реакцию на выход Трампа с фото Путина

Публичная демонстрация американским президентом Дональдом Трампом совместной фотографии с российским лидером Владимиром Путиным, сделанной на саммите на Аляске, вызвала обеспокоенность среди сторонников продолжения конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами» — написал он.

Филиппо также назвал произошедшее «намеренной провокацией», которая наглядно показала «ястребам», что хозяин Овального кабинета самостоятельно принимает решения и делает выбор в пользу «диалога и мира».

Напомним, что в пятницу, общаясь с журналистами в Белом доме, президент США с гордостью показал снимок, подчеркнув, что был весьма польщён его получением. Также американский лидер считает, что прекрасно вышел на фото.