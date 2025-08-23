Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 12:26

«Впали в панику!» Во Франции заметили острую реакцию на выход Трампа с фото Путина

Филиппо: Трамп с фото Путина вызвал панику у сторонников украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Публичная демонстрация американским президентом Дональдом Трампом совместной фотографии с российским лидером Владимиром Путиным, сделанной на саммите на Аляске, вызвала обеспокоенность среди сторонников продолжения конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами» — написал он.

Филиппо также назвал произошедшее «намеренной провокацией», которая наглядно показала «ястребам», что хозяин Овального кабинета самостоятельно принимает решения и делает выбор в пользу «диалога и мира».

Напомним, что в пятницу, общаясь с журналистами в Белом доме, президент США с гордостью показал снимок, подчеркнув, что был весьма польщён его получением. Также американский лидер считает, что прекрасно вышел на фото.

Политолог увидел в словах Трампа подготовку к предстоящим переговорам
Политолог увидел в словах Трампа подготовку к предстоящим переговорам

Ранее глава российского государства Владимир Путин, оценивая российско-американские отношения как исторически низкие, тем не менее, связывал с приходом Дональда Трампа к власти надежду на их улучшение, называя это светом в конце туннеля.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar