SpaceX перенесла запуск корабля Starship из-за проблем с наземными системами

Компания SpaceX отменила плановый запуск своего космического корабля Starship, отметив необходимость устранения неполадок в технической инфраструктуре стартового комплекса. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

«Отмена сегодняшнего десятого полёта Starship даст время на устранение неполадок в наземных системах», — говорится в сообщении.