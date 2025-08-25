SpaceX перенесла запуск корабля Starship из-за проблем с наземными системами
Обложка © X / SpaceX
Компания SpaceX отменила плановый запуск своего космического корабля Starship, отметив необходимость устранения неполадок в технической инфраструктуре стартового комплекса. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.
«Отмена сегодняшнего десятого полёта Starship даст время на устранение неполадок в наземных системах», — говорится в сообщении.
Ранее произошла отмена запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11. Старт, запланированный на 31 июля, отменили буквально за минуту до запуска из-за облачности над стартовой площадкой.