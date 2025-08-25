Мессенджер MAX
25 августа, 00:49

Пожарные более 12 часов тушат пожар в крупнейшем торговом центре Баку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

В крупнейшем торговом центре Баку уже более 12 часов продолжается мощный пожар. Такой информацией делится агентство Trend.

Уточняется, что речь идёт о ТЦ «Садарак», который расположен в пригороде азербайджанской столицы, в Гарадагском районе. На площади более 100 гектаров находится большое количество объектов розничной и оптовой торговли, а также рынок сельскохозяйственной продукции.

Сейчас на месте пожара работают пожарные и спасатели. Согласно информации азербайджанского Минздрава, в результате возгорания пострадали 12 человек, отравившиеся продуктами горения. Трое из них были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Ранее крупный пожар произошёл на птичнике в посёлке Рощино Челябинской области. Там пламя охватило кровлю здания на площади в семь тысяч квадратных метров. Пять человек самостоятельно вышли на улицу. В тушении пожара были задействованы 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

