На Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока

На Камчатке сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5.

«По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались четыре раза силой до двух баллов», — говорится в сообщении.

Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.

За семь дней зафиксировали 163 афтершока. На вулканах за неделю пепловые выбросы не зарегистрированы.