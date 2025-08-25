На Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока
На Камчатке за сутки произошло 32 афтершока магнитудой до 5,5
Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
На Камчатке сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5.
«По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались четыре раза силой до двух баллов», — говорится в сообщении.
Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.
За семь дней зафиксировали 163 афтершока. На вулканах за неделю пепловые выбросы не зарегистрированы.
Ранее у восточного побережья Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5. По данным учёных, эпицентры обоих сейсмических событий располагались в акватории Тихого океана на расстоянии 200 и 212 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаги землетрясений залегали на значительной глубине — 41,8 и 45,7 километра.