Пять тревожных звоночков: Эксперт объяснила, как заметить, что школа не подходит ребёнку
Эксперт Боева: Нарушения сна могут быть сигналом того, что пора менять школу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Выбор образовательной среды играет ключевую роль в формировании личности ребёнка. Как рассказала Life.ru основатель и совладелец сети билингвальных садов и школ Discovery Виктория Боева, именно школа во многом определяет эмоциональное состояние и мотивацию к обучению, поэтому родителям не стоит игнорировать тревожные сигналы.
Родителям нужно вовремя замечать тревожные сигналы, указывающие на то, что школа не подходит ребёнку. Самые очевидные признаки — потеря интереса к учёбе, отсутствие поддержки со стороны учителей или случаи буллинга. Однако есть и менее заметные, но не менее важные маркеры.
По словам эксперта, тревожными сигналами служат частые головные боли, усталость, проблемы со сном или повышенная тревожность перед школой. Специалист связывает такие проявления с хроническим стрессом и неблагоприятной атмосферой в классе. Если состояние сохраняется долго, стоит обратить внимание на среду, в которой ребёнок проводит большую часть своего времени.
Важным аспектом Боева считает соответствие учебной программы возможностям ученика. Если задания слишком сложные, ребёнок теряет веру в себя, отстаёт и испытывает стресс. При слишком лёгком обучении проявляется скука, снижение концентрации и мотивации. Учебная среда должна способствовать развитию, не перегружая и не ограничивая ребёнка.
«Образование — это диалог. Но если учителя не слышат ученика, не замечают его вопросов, потребностей, или, наоборот, наказывают за «слишком активную позицию» — это ломает. В таких случаях у ребёнка может сформироваться установка: «моё мнение ничего не значит», «лучше молчать», и это напрямую повлияет на личностное развитие. В такой ситуации частыми последствиями становятся безынициативность, заниженные ожидания от себя и фоновая апатия», — отметила собеседница Life.ru.
Также эксперт выделила роль «значимых взрослых» в школе. Когда ни один педагог не становится для ребёнка примером или доверенным лицом, у ученика возникает ощущение одиночества и отчуждения. Доверительные отношения с учителями напрямую влияют на мотивацию и чувство безопасности.
Кроме того, Боева подчеркнула важность совпадения ценностей школы и семьи. Если образовательное учреждение ориентировано на строгую дисциплину, конкуренцию и оценочность, а дома поощряются любознательность и уважение к личности, возникает внутренний конфликт. Ученик сталкивается с противоречием между двумя мирами, что может вызвать отчуждение от собственных чувств и ценностей.
