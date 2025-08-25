Володин во главе парламентской делегации прибыл в КНР с официальным визитом

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 25 августа, прибыла в Китай с официальным визитом. Поездка осуществляется по приглашению главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Как отмечают в пресс-службе нижней палаты парламента РФ, программа визита предусматривает несколько встреч, а также проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей. Планируется обсудить вопросы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества РФ и КНР, а также укрепление сотрудничества стран в экономике, науке, культуре, туризме, безопасности, образовании и других сферах.