Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 02:34

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов над четырьмя регионами России
Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов над четырьмя регионами России

Ранее при атаке ВСУ в Белгородской области были ранены четыре мирных жителя. В городе Валуйки госпитализирован мужчина с баротравмой и осколочными ранениями, женщине также диагностировали баротравму. В селе Солоти в результате атаки БПЛА на автобус предприятия был ранен водитель. В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью — была диагностирована баротравма.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar