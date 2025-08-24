Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 20:57

Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов над четырьмя регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России вечером 24 августа отразили очередную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы РФ. Это следует из заявления Министерства обороны.

Отмечается, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы ПВО сбили семь беспилотников Вооружённых сил Украины. По два дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями и в воздушном пространстве Республики Крым. Ещё один беспилотник сбили в небе над Орловской областью.

Трое строителей из Китая пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти

Ранее об очередном ударе ВСУ по Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Также Вооружённые силы Украины попытались нанести удар по Курской области. Там из-за падения сбитого дрона на территории АЭС третий энергоблок станции был разгружен на 50%. При падении барражирующий боеприпас взорвался, повредив трансформатор собственных нужд.

Виталий Приходько
