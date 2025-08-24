Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов над четырьмя регионами России

Отмечается, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы ПВО сбили семь беспилотников Вооружённых сил Украины. По два дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями и в воздушном пространстве Республики Крым. Ещё один беспилотник сбили в небе над Орловской областью.