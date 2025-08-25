Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 03:27

Анохин: Расчёты ПВО сбили семь БПЛА ВСУ над Смоленской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область посредством беспилотников. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, расчёты ПВО и РЭБ ликвидировали семь дронов.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — написал Анохин в своём Telegram-канале.

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область. Ранены четыре мирных жителя. В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки пострадали мужчина и женщина. В селе Солоти был ранен водитель. В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar