Анохин: Расчёты ПВО сбили семь БПЛА ВСУ над Смоленской областью

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — написал Анохин в своём Telegram-канале.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область. Ранены четыре мирных жителя. В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки пострадали мужчина и женщина. В селе Солоти был ранен водитель. В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью.