25 августа, 04:24

За ночь расчёты ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — семь — сбили над Смоленской областью. Шесть БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три — над Орловской областью и территорией Московского региона. По одному беспилотнику перехватили над Калужской и Тверской областями.

Напомним, ранее средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России были подавлены семь беспилотников над Смоленской областью. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

