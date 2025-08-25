За ночь расчёты ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — семь — сбили над Смоленской областью. Шесть БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три — над Орловской областью и территорией Московского региона. По одному беспилотнику перехватили над Калужской и Тверской областями.
Напомним, ранее средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России были подавлены семь беспилотников над Смоленской областью. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.