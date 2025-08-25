За ночь расчёты ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — семь — сбили над Смоленской областью. Шесть БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три — над Орловской областью и территорией Московского региона. По одному беспилотнику перехватили над Калужской и Тверской областями.