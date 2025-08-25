Урсула Фон дер Ляйен признала, что торговая сделка ЕС и США несовершенна

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что недавно достигнутая договорённость с администрацией Дональда Трампа по пошлинам имеет определённые недостатки, однако обеспечивает предсказуемость и снижает риск торговой конфронтации.

В статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung она подчеркнула, что соглашение является осознанным выбором, направленным на удержание стабильных условий вместо резкого обострения отношений. Глава ЕК отметила, что тарифы увеличивают расходы компаний, сужают ассортимент продукции и ослабляют конкурентные позиции европейской экономики.

Фон дер Ляйен предупредила, что ответные меры могут вызвать дорогостоящую торговую войну с негативным влиянием на работников, покупателей и промышленные предприятия. Она подчеркнула, что эскалация не изменит непредсказуемую тарифную политику США. Среди ключевых положений соглашения — ограничение пошлин для большинства товаров ЕС, включая автомобили и фармацевтические препараты, на уровне 15%.