В США выдали, зачем фон дер Ляйен нужна вечная война на Украине
Журналист Блюменталь: Конфликт на Украине для фон дер Ляйен стал рычагом власти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Конфликт на Украине для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен представляет собой ценнейший стратегический инструмент для усиления собственной власти и централизации управления внутри ЕС. Об этом заявил американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для её контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — пояснил Блюменталь в беседе с РИА «Новости».
Аналогичная логика, по словам журналиста, работает и в рамках НАТО. Организация, созданная для коллективной безопасности, рискует утратить свою значимость, если ей будет нечем заняться. Боевые действия на Украине позволяют альянсу оставаться у дел.
При этом фон дер Ляйен говорит, что в мире нет стран, которые хотят мира больше Украины и ЕС. Чтобы добиться этого, она считает необходимым продолжать давление на Россию. Глава ЕК уверена, что предыдущие 18 пакетов санкций принесли огромные результаты, поэтому на подходе 19-й. Его примут в начале сентября. Кстати, сейчас она собирается в тур по «прифронтовым» государствам, как она сама их называет.