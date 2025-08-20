Конфликт на Украине для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен представляет собой ценнейший стратегический инструмент для усиления собственной власти и централизации управления внутри ЕС. Об этом заявил американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для её контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — пояснил Блюменталь в беседе с РИА «Новости».