У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Напомним, на Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока. За минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5. Сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.