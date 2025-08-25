Мессенджер MAX
Регион
25 августа, 04:38

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло 25 августа в 163 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана.

У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5
Напомним, на Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока. За минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5. Сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
