У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло 25 августа в 163 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана.
Напомним, на Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока. За минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5. Сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.