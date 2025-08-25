В России может быть национализирован один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков
Основатель группы Волга-Днепр Исайкин передаст бизнес государству
Основатель группы «Волга-Днепр», которая является оператором регулярных грузовых авиаперевозок по России и за рубеж, Алексей Исайкин объявил о возможной передаче компании государству. Вопрос может решиться до конца года, утверждает «Коммерсант».
Передача активов государству рассматривается основателем грузового авиаперевозчика как вероятный сценарий, возможно, из-за нескольких факторов. Среди них собеседники издания назвали обыски в офисе группы, вызов на допрос бывшего совладельца, снижение рынка грузоперевозок из-за конкуренции с китайскими авиакомпаниями и экономическое положение компании.
