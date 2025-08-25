Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 06:56

Летевший в Нячанг самолёт вернулся в Астану из-за вспыхнувшего на панели датчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Поздним вечером в воскресенье пассажирский лайнер VietJet, направлявшийся из Астаны в Нячанг, внезапно изменил курс и вернулся в аэропорт вылета. По данным Flightradar, Airbus A330, достигнув воздушного пространства над Карагандой, несколько раз облетел город, прежде чем повернуть обратно.

В аэропорту Астаны пояснили, что капитан судна принял решение о возврате, руководствуясь строгими авиационными протоколами и приоритетом безопасности всех на борту. Главной причиной стал сигнал с одного из бортовых датчиков, который мог свидетельствовать о неисправности или технической ошибке.

Экипаж заметил ошибку на панели и предпочёл не рисковать. Для посадки потребовалось сжечь часть топлива — стандартная процедура перед приземлением в подобных ситуациях.

«Там какой-то датчик показал то ли неисправность, то ли ошибку. В общем, экипаж решил вернуться. Естественно, для того, чтобы вернуться, нужно было освоить топливо. Они сколько нужно было освоили и приземлились в Астане. Потом, как нам сообщили, там какую-то кнопку не дожали на двери. Сейчас он должен вылететь»,рассказал генеральный агент VietJet в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург вынужденно сел в Таллине из-за налёта украинских беспилотников на аэропорт Пулково. Пассажиры и экипаж провели несколько часов на борту в ожидании вылета.

Владимир Озеров
