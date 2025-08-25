Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 07:19

Вице-канцлер ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом для встречи с Зеленским

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

В Киев прибыл вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, о его визите ранее не сообщалось. По словам политика, он намерен обсудить дальнейшие пути поддержки Украины, согласовывая все возможные варианты на международном уровне. Об этом пишет агентство DPA.

«В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе», — сказал Клингбайль. Он заверил, что Берлин намерен выполнить все свои обязательства перед Киевом.

Вице-канцлер собирается переговорить с высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе с Владимиром Зеленским, а также с представителями гражданского общества.

Ранее глава Ассоциации вооружённых сил Германии полковник Андре Вюстнер заявил, что ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить на Украину десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск.

