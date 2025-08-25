Крупнейшая «чёрная» база с данными миллионов россиян пала, создатели взяты под стражу

В России ликвидирован один из самых крупных онлайн-ресурсов, специализировавшихся на нелегальном распространении персональных данных миллионов граждан. О масштабной операции сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Задержание преступников. Видео © Telegram / Ирина Волк

По сведениям правоохранителей, злоумышленники сумели заработать более 66 миллионов рублей, собирая и систематизируя массивы закрытой информации из различных утечек. Из-за высокой цены они перепродавали доступ через телеграм-каналы и форумы даркнета, что значительно увеличивало риски новых утечек.

«По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей», — сказано в публикации.

В ходе спецоперации в Подмосковье были задержаны предполагаемые организаторы схемы — главный администратор и его технический помощник. У них изъяли серверы с базами данных объёмом свыше 25 терабайт, а также документацию и средства связи. По факту нелегального использования компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде ареста. Совместно с ФСБ продолжается расследование возможного участия иностранных лиц в деятельности ресурса и выявление его клиентов.