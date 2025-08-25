Под Новосибирском автомобиль протаранил женщину с коляской на тротуаре, момент попал на видео

В Бердске Новосибирской области автомобиль сбил женщину с коляской. ДТП произошло утром 25 августа на перекрёстке улиц Свердлова и Островского, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автомобиль сбил женщину с коляской в Бердске. Видео © Telegram / mvd_54

По предварительной информации, женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем «Ниссан», не уступила дорогу встречной машине при повороте налево. Встречный «киа» под управлением водителя 1986 года рождения из-за удара выехал на тротуар и врезался в уличный фонарь.

В этот момент на тротуаре находились пешеходы. В результате наезда пострадали молодая женщина 2002 года рождения, а также двое детей — девочка и мальчик 2023 и 2025 годов рождения соответственно. Всем им была оперативно оказана медицинская помощь, после чего они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они пояснили, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.