Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:16

Под Новосибирском автомобиль протаранил женщину с коляской на тротуаре, момент попал на видео

В Бердске автомобиль сбил женщину с двумя детьми на тротуаре

Обложка © Mash Siberia

Обложка © Mash Siberia

В Бердске Новосибирской области автомобиль сбил женщину с коляской. ДТП произошло утром 25 августа на перекрёстке улиц Свердлова и Островского, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автомобиль сбил женщину с коляской в Бердске. Видео © Telegram / mvd_54

По предварительной информации, женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем «Ниссан», не уступила дорогу встречной машине при повороте налево. Встречный «киа» под управлением водителя 1986 года рождения из-за удара выехал на тротуар и врезался в уличный фонарь.

В этот момент на тротуаре находились пешеходы. В результате наезда пострадали молодая женщина 2002 года рождения, а также двое детей — девочка и мальчик 2023 и 2025 годов рождения соответственно. Всем им была оперативно оказана медицинская помощь, после чего они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они пояснили, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.

Пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребёнком в Красноярском крае
Пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребёнком в Красноярском крае

Ранее Life.ru сообщал, что в ДТП в Москве пострадали пять человек. Среди них трое взрослых и двое детей.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar