24 августа, 19:47

Депздрав: В ДТП на Фрунзенской набережной пострадали пять человек

Обложка © Life.ru

В результате ДТП в Москве на Фрунзенской набережной пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в столичном депздраве.

ДТП. Видео © Telegram / Московская медицина

По официальной информации, трое взрослых и двое детей получили различные травмы. Двух пострадавших доставили в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина. Дети направлены в Морозовскую детскую больницу.

Напомним, ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья. По данным СМИ, владельцем BMW является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулём, пока неизвестно.

