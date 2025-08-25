Мессенджер MAX
25 августа, 07:43
На видео сняли икону с бомбой для убийства сотрудников ФСБ и допрос «туристки-‎смертницы»

На видео сняли икону с бомбой, которую россиянка принесла в здание ФСБ в Крыму

Обложка © ФСБ РФ

Следствие показало кадры допроса 54-летней россиянки, которая собиралась подорвать здание ФСБ в Крыму, пронеся туда икону с бомбой внутри. Пластичное взрывчатое вещество было заложено под раму святыни, там же располагался блок питания. «Туристка» из Волгоградской области призналась, что получила посылку с иконой от украинских кураторов, после чего ей дали задание отнести её к силовикам.

Икона со взрывчаткой. Видео © ФСБ РФ

«И он [куратор] вёл меня по видеосвязи. Я включила камеру на телефоне. Он говорил, куда идти. Вот подошла к воротам серым, там была дверь, куда сотрудники [ФСБ] заходили. Я и прошла туда», — рассказала задержанная.

Она заметила, когда подходила к воротам, что рядом были не только силовики, но и родители, которые привели малышей в детсад неподалёку. Женщина должны были не только убить силовиков, но и погибнуть сама. Во время допроса «‎смертница» раскаялась в совершённом ею поступке.

Как сообщалось, в Крым из Волгоградской области приехала женщина, собиравшаяся пронести в здание регионального ФСБ икону с бомбой, чтобы подорвать сотрудников. Подозреваемая действовала по указке телефонных кураторов с Украины. Россиянку задержали.

