Инструкции по сексу с собаками запретили в России

В России запретили инструкции по сексу с собаками, такое решение вынес Останкинский районный суд Москвы. Об этом сообщает Mash.

С требованием заблокировать сайты со свободным доступом к лекциям по зоофилии и «Руководству по сексу с собаками» обратилась прокуратура Москвы. В итоге суд постановил заблокировать подобные ресурсы, где не было ни возрастных фильтров, ни паролей.