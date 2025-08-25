Мессенджер MAX
Инструкции по сексу с собаками запретили в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

В России запретили инструкции по сексу с собаками, такое решение вынес Останкинский районный суд Москвы. Об этом сообщает Mash.

С требованием заблокировать сайты со свободным доступом к лекциям по зоофилии и «Руководству по сексу с собаками» обратилась прокуратура Москвы. В итоге суд постановил заблокировать подобные ресурсы, где не было ни возрастных фильтров, ни паролей.

А в Испании пару лет назад одобрили закон, который в том числе легализует половой акт с животными, если им не наносится никакого вреда. А из Уголовного кодекса страны исключили сексуальную эксплуатацию животных как самостоятельное преступление.

