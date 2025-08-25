Китай не планирует отправлять миротворцев на Украину
Обложка © Life.ru
В МИД Китая официально отвергли планы по отправке миротворцев на Украину. С таким заявлением выступил представитель ведомства Линь Цзянь.
«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — отметил дипломат.
Эти слова стали реакцией на публикацию Welt о том, что Китайская Народная Республика якобы выразила готовность перебросить своих военных на территорию Украины. Это предложение, по версии СМИ, рассматривается в контексте гарантий безопасности.