Китай не планирует отправлять миротворцев на Украину

В МИД Китая официально отвергли планы по отправке миротворцев на Украину. С таким заявлением выступил представитель ведомства Линь Цзянь.

Востоковед объяснил, почему Китай не может стать гарантом безопасности для Украины

Эти слова стали реакцией на публикацию Welt о том, что Китайская Народная Республика якобы выразила готовность перебросить своих военных на территорию Украины. Это предложение, по версии СМИ, рассматривается в контексте гарантий безопасности.