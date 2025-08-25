Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 августа, 07:41

Китай не планирует отправлять миротворцев на Украину

Обложка © Life.ru

В МИД Китая официально отвергли планы по отправке миротворцев на Украину. С таким заявлением выступил представитель ведомства Линь Цзянь.

«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — отметил дипломат.

Эти слова стали реакцией на публикацию Welt о том, что Китайская Народная Республика якобы выразила готовность перебросить своих военных на территорию Украины. Это предложение, по версии СМИ, рассматривается в контексте гарантий безопасности.

