Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 08:21

«Злая организация»: В Турции назвали последнюю деталь для распада НАТО

Экс-полковник ВВС Турции Сефа: С выходом Анкары из НАТО альянс развалится

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Эпоха НАТО подошла к своему логическому завершению, однако осталось ещё одно дело, прежде чем «злая организация» развалится. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» бывший турецкий военный атташе, полковник ВВС в отставке и член центрального комитета партии Vatan Ихсан Сефа.

Эксперт отмечает, что первоначальная миссия альянса – коллективная оборона – уже исчерпала себя. Однако НАТО продолжает существовать как инструмент США для поддержания однополярного мирового порядка, но и это не будет длиться вечно.

«Когда Турция выйдет из НАТО, эта задача также будет снята (планы Вашингтона рухнут), и эта злая организация распадётся», — считает эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2000-м году 42-й президент США Билл Клинтон обещал главе РФ Владимиру Путину, что расширение НАТО на восток никоим образом не будет угрожать России. Он указывал, что Москва и Вашингтон не должны стать противниками, поскольку это вредно для всего мира. На следующий день после их встречи Штаты изменили своё мнение.

