Эпоха НАТО подошла к своему логическому завершению, однако осталось ещё одно дело, прежде чем «злая организация» развалится. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» бывший турецкий военный атташе, полковник ВВС в отставке и член центрального комитета партии Vatan Ихсан Сефа.

Эксперт отмечает, что первоначальная миссия альянса – коллективная оборона – уже исчерпала себя. Однако НАТО продолжает существовать как инструмент США для поддержания однополярного мирового порядка, но и это не будет длиться вечно.

«Когда Турция выйдет из НАТО, эта задача также будет снята (планы Вашингтона рухнут), и эта злая организация распадётся», — считает эксперт.