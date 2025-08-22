В США раскрыли детали разговора Клинтона и Путина о расширении НАТО

Рассекреченные архивные материалы Национального архива безопасности США обнародовали подробности переговоров между Биллом Клинтоном и Владимиром Путиным в июне 2000 года. Стенограммы, записанные лично заместителем госсекретаря Строубом Тэлботтом, зафиксировали, что действующий президент США не только отрицал угрозу расширения НАТО для России, но и впервые озвучил возможность присоединения Москвы к альянсу.

Клинтон подчёркивал, что с самого начала процесса расширения НАТО осознавал потенциальную чувствительность этого вопроса для России, и утверждал, что альянс не представляет и не будет представлять угрозу для её безопасности. Он также отмечал, что если две державы будут рассматривать друг друга как противников, это помешает решению глобальных проблем. Однако согласно документам, уже на следующий день после встречи позиция американской стороны стала менее определённой.