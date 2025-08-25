«Туристка-смертница» успела активировать бомбу в иконе для подрыва ФСБ, но случилось чудо
Россиянка отослала код для взрыва иконы в ФСБ, теракт сорвала блокировка шлюза
Обложка © ФСБ РФ
«Туристка» из Волгоградской области, задержанная в Крыму при попытке совершить теракт, успела со второй попытки отослать код для взрыва бомбы в контрольно-пропускной пункте УФСБ в Крыму, но шлюз был заблокирован на входе в здание. Об этом «смертница» рассказала во время допроса.
«Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП. Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит — набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник и меня арестовали», — говорит она на видео ФСБ.
Икона со взрывчаткой. Видео © ФСБ РФ
Россиянка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина прибыла в Крым из Волгоградской области для подрыва сотрудников УФСБ. Её поймали при попытке пронести в здание икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.