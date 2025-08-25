«‎Туристка-смертница» успела активировать бомбу в иконе для подрыва ФСБ, но случилось чудо

«Туристка» из Волгоградской области, задержанная в Крыму при попытке совершить теракт, успела со второй попытки отослать код для взрыва бомбы в контрольно-пропускной пункте УФСБ в Крыму, но шлюз был заблокирован на входе в здание. Об этом «смертница» рассказала во время допроса.

«Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП. Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит — набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник и меня арестовали», — говорит она на видео ФСБ.

Икона со взрывчаткой. Видео © ФСБ РФ