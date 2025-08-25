Раскрыты уникальные характеристики достойного преемника знаменитого Ан-2

На Уральском заводе гражданской авиации продолжается разработка нового российского многоцелевого лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал», который призван заменить легендарный Ан-2. Современный аппарат предназначен для использования в региональных авиалиниях и другими заказчиками. Он будет поставляться в грузо-пассажирской модификации, рассказали RT на предприятии.

Разработчики уверены, что благодаря внедрению отечественного двигателя ВК-800, «Байкал» сможет перевозить до девяти пассажиров или 1,5 тонны полезной нагрузки. Дальность полёта достигнет примерно 1500 километров. В настоящее время самолёт проходит этап лётных испытаний После начала серийного производства он будет востребован не только среди перевозчиков, но и в различных секторах экономики.

Планируется организовать серийное производство ЛМС-901 по технологии конвейерной сборки, что обеспечит массовое и эффективное изготовление машин. В УЗГА уточнили, что на сегодняшний день изготовлено три прототипа самолёта: два лётных и один для статических испытаний. Ведётся сборка третьего лётного экземпляра, который получит российский двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901.

Большая часть необходимых мероприятий по устранению замечаний, выявленных во время лётных оценок, уже выполнена. Специалистам удалось значительно снизить усилие в канале руля высоты, а также повысить устойчивость и управляемость самолёта при различных центровках и взлётных весах. Максимальная крейсерская скорость «Байкала» составит около 295 км/ч.

Перегоночная дальность полёта достигнет примерно 2300 километров. При коммерческой загрузке из девяти пассажиров (810 кг) дальность полёта составит около 1520 км, а при максимальной загрузке в 1,5 тонны — около 745 км. Самолёт рассчитан для взлёта и посадки на грунтовые ВПП и может работать в разных климатических условиях.